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Меркель в телефонном разговоре заявила Путину, что благодарна за "руку примирения" после преступлений нацистов
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Меркель в телефонном разговоре заявила Путину, что благодарна за "руку примирения" после преступлений нацистов

22 июня 2021 20:02
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Она также заявила, что страдания, которые причинили совершенные немцами преступления жителям в России и в других бывших советских республиках, ощущают миллионы семей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, передает ТАСС

"Канцлер подчеркнула, что страдания, которые причинили совершенные немцами преступления жителям в России, а также на Украине, в Белоруссии и в других бывших советских республиках, ощущают миллионы семей. Канцлер глубоко благодарна за то, что так много граждан этих стран протянули руку примирения [Германии]", - говорится в заявлении официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе германской стороны. В сообщении пресс-службы российского президента отмечается, что Меркель "выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война".

Ранее во вторник на сайте Кремля была опубликована статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченная к нынешней памятной дате. В ней российский лидер, в частности, отметил, что РФ выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. Он также обратил внимание, что вся послевоенная история континента подтверждает: процветание и безопасность возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

 

Фото:    AP Photo/Markus Schreiber/ТАСС

 

Теги: "рука примирения" Меркель Путин

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