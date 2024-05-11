Путин утвердил структуру нового правительства

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу премьер-министр будет иметь десять заместителей, включая одного первого вице-премьера. Также указывается, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус зампредседателя правительства.

При этом в новом правительстве не будет вице-премьера - главы Минпромторга, говорится в указе, пишет МК.