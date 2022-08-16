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Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей

16 августа 2022 22:43
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При присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Об этом в понедельник, 15 августа, стало известно из указа российского лидера, пишут "Известия".

«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — говорится в документе.

Также отмечается, что при присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

В Росстате сказали РИА Новости, что по итогам переписи-2010 в стране было чуть более 40 тыс женщин, которые родили 10 и более детей (итоги переписи-2021 будут позже).

Чтобы получить звание "Мать-героиня", россиянка должна родить и вырастить 10 своих детей, причем младшему должен быть хотя бы 1 год - и все дети должны быть в живых.

 

Фото:   ru.freepik.com

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