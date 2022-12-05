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Путин указом включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов

5 декабря 2022 23:44
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В состав Совета включена глава городского округа Самары.

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Государственного Совета РФ восьми губернаторов, а также главы городского округа Самары и главы города Белогорска Амурской области, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н и Кухарука Р.Н", - говорится сообщении.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

 

Фото:   ТАСС

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