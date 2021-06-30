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Путин: российские власти не планируют блокировку западных социальных сетей

30 июня 2021 16:20
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При этом президент отметил, что западные соцсети не всегда идут навстречу требованиям российских властей.

Российские власти не планируют блокировку западных социальных сетей, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними", - сказал глава государства.

Однако, по его словам, западные соцсети не всегда идут навстречу требованиям российских властей.

"Они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. И когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а если чего не нравится, мы вам бусы дадим и радуйтесь тому, что мы вам дали и что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство. Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны подчиняться нашим законам", - указал Путин.

По его словам, ничего особенного российские власти от таких соцсетей не требуют.

"Поэтому на первом этапе я надеюсь, что первым этапом так все и ограничится. Мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми хотя бы можно было вести диалог", - сказал президент РФ.

"А так мы им говорим - вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду или как изготавливают "коктейли Молотова" и так далее. Вы должны это убрать. А они нас просто не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим, - обрисовал ситуацию Путин. - Ну это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведет. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно. Тем более, что они в своих-то странах не очень цивилизованно ведут себя подчас".

Президент выразил надежду, что эта проблема будет решена.

"Мы вроде понимаем, что нас слышат и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства. Если они не будут это делать или если при открытии представительства не будут прислушиваться к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное", - добавил он.

 

Теги: прямая линия Путин соцсети

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