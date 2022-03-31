Путин рассказал, как Европа будет покупать российский газ

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Россия с апреля перестанет поставлять недружественным странам природный газ по действующим контрактам, если он не будет оплачен в рублях. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению, передает ТАСС.

По словам главы государства, существующие риски при торговле газом для Москвы неприемлемы, а заниматься благотворительностью на рынке она не намерена. Переход на оплату в рублях Путин назвал важным шагом к экономическому суверенитету и анонсировал дальнейший рост доли расчетов в отечественной валюте.

ТАСС собрал основные заявления президента и положения его указа о торговле газом.

Прозрачная процедура

Впервые о решении перевести оплату поставок газа в недружественные страны в рубли Путин заявил 23 марта, объяснив это заморозкой российских активов на Западе. Тогда же президент поручил разработать "понятную, прозрачную процедуру" платежей, включая приобретение рублей на российском валютном рынке, и заверил, что Москва продолжит поставлять газ "в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах".

Из опубликованного в четверг указа главы государства следует, что покупатели из недружественных стран будут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Порядок функционирования специальных счетов в Газпромбанке в течение 10 дней определит ЦБ. При этом указ прямо запрещает приостановку операций по таким счетам, а также арест и списание с них средств в рамках исполнения обязательств покупателя, не связанных с оплатой природного газа.

Из документа следует, что новый порядок расчетов не распространится на экспорт сжиженного природного газа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что поручение принимать оплату в рублях касалось "Газпрома", но не относилось к "Новатэку". Возможны и другие исключения, которые определит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Как подчеркнул Путин, в случае отказа покупателей платить за газ в рублях поставки прекратятся: "Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены". Его указ также запрещает продолжать поставки, если они будут оплачиваться не в рублях.

Шаг к суверенитету

По словам Путина, "если смотреть в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли - это важный шаг к укреплению <...> финансово-экономического суверенитета". "Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами", - добавил глава государства.

Президент обратил внимание на то, что Россия не одинока - многие традиционные поставщики энергоресурсов на мировой рынок также уже говорят о диверсификации валют расчетов.

Европейцам Путин напомнил, что их политики готовы "пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", в том числе покупая вместо дешевого российского газа дорогой сжиженный газ из США и ограничивая потребление в самой Европе. "Людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок. И все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности", - отметил президент, назвав это "каким-то популизмом наизнанку".

Продолжение этой политики грозит Европе "масштабной деиндустриализацией и потерей миллионов рабочих мест", а также кардинальным снижением уровня жизни, предупредил Путин. Кроме того, уверен он, за продовольственным кризисом в мире неизбежна еще одна волна миграции из развивающихся стран в европейские.