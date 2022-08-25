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Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России на 137 тысяч человек

25 августа 2022 22:53
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При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует.

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.

В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует, передает ТАСС.

 

Фото:   ТАСС

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