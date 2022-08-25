Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России на 137 тысяч человек

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Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.



"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.

В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует, передает ТАСС.

Фото: ТАСС