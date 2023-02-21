Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию

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Российским предпринимателям не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за границей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в Послании Федеральному Собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24», пишет "Парламентская газета".

Он назвал бизнесменов сильными людьми и призвал их вкладываться в Россию.

По словам Путина, ситуация, когда руководители крупных российских предприятий зависят от Запада, опасна и несет риски для страны.

Российские капиталы должны работать на страну и ее развитие, здесь огромные перспективы, отметил глава государства.