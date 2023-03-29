Путин принял отставку Буркова и назначил Хоценко врио губернатора Омской области

164

Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Президент провел в режиме видеоконференции встречу с Хоценко и подчеркнул, что в Омской области очень много нерешенных задач.

Глава государства добавил, что по своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы нужно сделать многое для улучшения положения дел в регионе.

Хоценко пообещал российскому лидеру продолжить поддержку подшефного региону города Стаханов в ЛНР, а также уделять внимание мобилизованным.

"Это предложение для меня очень почетно <...>. Конечно, приложу все усилия, чтобы сделать жизнь людей лучше и ваше доверие оправдать. Работы много, но мы ее не боимся", — подчеркнул врио главы Омской области.

Хоценко с июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.

Бурков занимал пост губернатора Омской области с сентября 2018 года. До этого он в течение года был временно исполняющим обязанности главы региона.

Фото: kremlin.ru