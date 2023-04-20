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Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать губернатором Красноярского края

20 апреля 2023 19:27
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым.

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, передает РИА Новости.

"Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект. Вы сами к этому готовы?" — спросил глава государства.

"Край большой, очень много северных территорий. Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, (обеспечения. — Прим. ред.) всей необходимой инфраструктурой", — сказал чиновник.

Он также отметил проблемы повышенной нагрузки на экологию, которые "всегда были для красноярцев достаточно трепетными и актуальными".

В заключение Котяков пообещал более подробно заняться изучением насущных вопросов и затем доложить об актуальном положении дел в крае.

Путин, в свою очередь, отметил вклад действующего губернатора Александра Усса в развитие региона.

В четверг днем Усс заявил, что получил от президента предложение продолжить работу на федеральном уровне. 

"Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", — отметил российский лидер.

Михаил Котюков был назначен заместителем министра финансов в марте 2020 года. С мая 2018 года он занимал пост министра науки и высшего образования. Ранее возглавлял Федеральное агентство научных организаций.

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