Я нашел ошибку
Главные новости:
Для помощи и поддержки людей, которые оказались в обстоятельствах, произошедших 22 марта в Подмосковье.
«Крылья Советов» перечислили средства, вырученные с продажи памятных футболок, в «Российский Красный Крест»
По этому участку ходят поезда Москва — Смоленск и Москва — Минск. По данным МЧС, один человек погиб, еще пять пострадали.
В районе Вязьмы остановили движение поездов из-за обрушения Панинского моста на ж/д пути
 С участием детей и взрослых, управляющих средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.
В Тольятти сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по профилактике дорожных аварий
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов.
Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки»
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
9 апреля в регионе без осадков, до +18°С
В колледже имени Нины Ляпиной студенты соревновались по 2 компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ».
Студенты медицинских колледжей стали победителями регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Пострадавшим от паводка самарцам планируют частично компенсировать утрату имущества.
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с паводком в Самарской области
Старейшая лошадь-долгожитель отметила 50-летие
Старейшая лошадь-долгожитель отметила 50-летие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки»

8 апреля 2024 20:24
117
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов.

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", передает РИА Новости. Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов.

Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Москва Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей.
01 апреля 2024, 20:16
Путин дал поручение сократить количество домашних заданий и контрольных в школах
Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей. Образование
617
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил дать ученикам возможность выбирать один предмет для пересдачи ЕГЭ.
29 февраля 2024, 22:48
В Рособрнадзоре заявили о готовности изменить механизм пересдачи ЕГЭ в этом году
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил дать ученикам возможность выбирать один предмет для пересдачи ЕГЭ. Образование
2372
Послание Путина продлилось два часа шесть минут.
29 февраля 2024, 15:04
Послание Владимира Путина Федеральному собранию завершилось
Послание Путина продлилось два часа шесть минут. Политика
2455
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
412
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
243
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
486
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
636
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
703
Весь список