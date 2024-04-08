Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки»

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Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям подумать о распространении опыта "Уралвагонзавода" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", передает РИА Новости. Перечень поручений президента по итогам его поездки в Свердловскую и Челябинскую области, которая состоялась 15–16 февраля, опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября, ответственными назначены главы российских регионов.

Во время поездки в Свердловскую область Путин общался с рабочими "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Одна из участниц встречи Валерия Фролова рассказывала, что на заводе проходит внутренний конкурс "А ну-ка, девушки". Она отметила, что в СССР такие мероприятия носили более масштабный характер и предложила возродить этот конкурс в масштабе страны. Путин тогда идею поддержал.

Фото: pxhere.com