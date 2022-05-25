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Путин предложил с 1 июня увеличить пенсии неработающим пенсионерам и МРОТ на 10%

25 мая 2022 18:52
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Свои предложения по социальной политике он озвучил на заседании президиума Госсовета.

Президент Владимир Путин предложил правительству с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Свои предложения по социальной политике он озвучил на заседании президиума Госсовета, сообщает РБК.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал президент.

Кроме того, Путин на заседании предложил на 10% повысить МРОТ с 1 июня, а также увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине.

 

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости / РБК

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