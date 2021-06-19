Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья

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"Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", - сказал Путин, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия", передает ТАСС.

"Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры", - добавил глава государства.

Как пояснил президент, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и порой вырученной от сделки суммы не хватает для приобретения новой жилплощади.

"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение - родился еще ребенок, и семье ее квартира становится уже слишком мала, слишком тесной. Однако сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих быстрее смогла купить новое жилье", - сказал Путин.

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС