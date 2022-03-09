Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа.
"Аэрофлот" предлагает пассажирам вернуться в Россию рейсами других перевозчиков и содействует этому
Он умер спустя два месяца после операции.
В США умер первый в мире человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи
Очередная тренировка, проходившая на "Металлурге", продолжалась более 1,5 часов.
"Крылья Советов" готовятся к матчу с лидером чемпионата "Зенитом"
Президент Украины добавил, что "только так мы можем выйти из этой ситуации".
Зеленский считает, что нынешний конфликт можно решить только посредством прямого диалога лидеров Украины и РФ
По итогам февраля инфляция в годовом выражении составила 9,15%.
Годовая инфляция в России с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42%
Рекомендуется иметь при себе для оплаты обычные банковские карты, наличные деньги или транспортные карты.
При бесконтактной оплате проезда с применением гаджетов могут наблюдаться технологические сбои
Поддержка стройки и налоговые льготы. 
Мишустин объявил о новых мерах поддержки экономики в условиях санкций
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.08
10.27
EUR 126.44
10.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации с отправкой срочников на Украину

9 марта 2022 19:56
232
Президент получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины.

Президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков журналистам.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.

 

Фото:    Андрей Горшков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
413
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
9 марта 2022  17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
473
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
9 марта 2022  12:37
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
310
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
8 марта 2022  13:16
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
1103
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
8 марта 2022  10:09
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
690
Весь список