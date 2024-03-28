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Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос об организации российского производства игровых консолей

28 марта 2024 22:24
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Производители аппаратов PlayStation, Xbox и Nintendo Switch приостановили работу в России в марте 2022 года.

Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос об организации российского производства игровых приставок и консолей. Производители аппаратов PlayStation, Xbox и Nintendo Switch приостановили работу в России в марте 2022 года, передает РБК.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. Это следует из перечня поручений по итогам состоявшегося в январе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в документе.

 

Фото:  freepik.com

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