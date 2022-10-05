Я нашел ошибку
Главные новости:
С помощью соцконтракта многодетная семья из Белозерок расширила производство авторских изделий из дерева
С помощью соцконтракта многодетная семья из Белозерок расширила производство авторских изделий из дерева
Образовательный Акселератор для школьников от Сбера пользуется большим спросом у молодых людей в Поволжье
Образовательный Акселератор для школьников от Сбера пользуется большим спросом у молодых людей в Поволжье
Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России
Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
В Самаре уничтожена тонна продуктов параллельного импорта
В Самаре уничтожена тонна подкарантинных продуктов
Самарчанка пострадала в ДТП с участием служебного автомобиля
Самарчанка пострадала в ДТП с участием служебного автомобиля
Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»
Более 80 преподавателей Поволжья прошли обучение в Летней цифровой школе «Sber U Digital Summer»
В Самаре эвакуировали 25 человек из-за пожара в жилом доме на Некрасовской
В Самаре эвакуировали 25 человек из-за пожара в жилом доме на Некрасовской
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.79
1.22
EUR 56.17
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

5 октября 2022 11:44
63
Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89. Площадь новых субъектов — примерно 113 тысяч квадратных километров, официальное население этих территорий — восемь миллионов человек.

Как сообщалось ранее, для получения гражданства России новым гражданам придется принести присягу, от которой освобождаются несовершеннолетние и недееспособные.

Все военнослужащие, состоящие в Народных милициях ДНР и ЛНР, будут нести службу в своих подразделениях на прежних условиях до заключения контракта с Министерством обороны, после чего они сохранят все награды и звания, а их стаж будет учитываться при начислении пенсии в России. Призывников из жителей новых территорий будут набирать уже с 2023 года.

Документы о трудовом стаже, образовании и праве на собственность новых граждан России остаются действительными, также они получают право на российские пенсии и прочие социальные выплаты, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
5 октября 2022  12:07
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
0
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
5 октября 2022  11:37
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
65
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
5 октября 2022  09:59
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
131
Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2022  09:54
Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
134
Глава региона приехал в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценить условия быта и питание.
4 октября 2022  22:43
Дмитрий Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки призванных на службу земляков
401
Весь список