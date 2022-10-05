Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

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Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89. Площадь новых субъектов — примерно 113 тысяч квадратных километров, официальное население этих территорий — восемь миллионов человек.

Как сообщалось ранее, для получения гражданства России новым гражданам придется принести присягу, от которой освобождаются несовершеннолетние и недееспособные.

Все военнослужащие, состоящие в Народных милициях ДНР и ЛНР, будут нести службу в своих подразделениях на прежних условиях до заключения контракта с Министерством обороны, после чего они сохранят все награды и звания, а их стаж будет учитываться при начислении пенсии в России. Призывников из жителей новых территорий будут набирать уже с 2023 года.

Документы о трудовом стаже, образовании и праве на собственность новых граждан России остаются действительными, также они получают право на российские пенсии и прочие социальные выплаты, пишет Лента.