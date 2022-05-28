Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для первого контракта с ВС РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ для россиян и иностранцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее первый контракт о прохождении военной службы мог быть заключен "гражданами в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцами в возрасте от 18 до 30 лет". Новым законом для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан) исключен возрастной предел, при котором у них появляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они полагают, что отмена верхнего возрастного предела будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных направлений, прежде всего родственных гражданским, в том числе в сфере связи, инженерии и медицинского обеспечения.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что для эксплуатации вооружения и военной техники, а также применения высокоточного оружия нужны высокопрофессиональные специалисты. По словам авторов инициативы, опыт показывает, что такого уровня мастерства достигают к 40-45 годам.

Как сообщал в ходе рассмотрения документа в Совфеде статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, россияне и иностранцы смогут заключать контракт на прохождение военной службы до 50-летнего возраста. Панков напомнил, что россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50 лет.

Фото: ТАСС