Я нашел ошибку
Главные новости:
Велосипедисты Самарской области завоевали четыре медали.
В Омске завершился Кубок России по велосипедному спорту на треке
В нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать.
«Помогать, а не контролировать»: Дмитрий Азаров поручил министерствам совместно с предприятиями определить необходимые меры поддержки
Как сообщил источник в правоохранительных органах, она задержана.
Девушке, которая ворвалась в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело
Россия также предоставит финансирование белорусским производителям в рамках своих программ импортозамещения, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на импорт белорусской продукции
Внесенные в Воздушный кодекс поправки позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дадут возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний
Компания заморозит новые инвестиции и экспорт шин в РФ.
Японский Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в Ульяновске
Речь идет о 300 тыс. рублей для физлиц, 350 тыс. рублей для ИП, 100 тыс. рублей по кредитным картам, 700 тыс. рублей по автокредитам.
Утверждены параметры займов для обращения за кредитными каникулами
По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе.
Горелкин: YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если он продолжит участвовать в информвойне
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 115.2
-1.55
EUR 127.23
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний

14 марта 2022 22:26
105
Внесенные в Воздушный кодекс поправки позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дадут возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Поправки, внесенные в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дают возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации", отмечается в сопроводительных материалах.

 

Фото:    ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с примой Большого театра, чтобы обсудить новые проекты и идеи.
14 марта 2022  21:42
Бал для выпускников, городские танцевальные площадки и новые спектакли: Дмитрий Азаров обсудил творческие проекты с Илзе Лиепа
247
700 тонн в неделю: поставки сахара в регион идут в прежнем объёме, ажиотаж начинает падать.
14 марта 2022  19:10
Дмитрий Азаров о контроле цен со стороны антимонопольной службы: «Ситуация требует оперативных решений»
380
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро
14 марта 2022  13:30
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре
422
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022  12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
316
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
796
Весь список