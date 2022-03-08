Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он был разработан правительством России, передает ТАСС.

Инициатива призвана защитить национальные интересы страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Фото: ТАСС