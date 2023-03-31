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Путин подписал указ о весеннем призыве

31 марта 2023 09:47
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Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Во время этой кампании планируется призвать 147 000 россиян, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона "О воинской обязанности и военной службе". Глава государства поручил правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить выполнение связанных с призывом мероприятий.

Этим же указом президент постановил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек". Документ вступил в силу со дня опубликования.

Как уточнил ранее сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, призывников не будут направлять для службы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также проект о поэтапной смене возраста призывников не коснется весеннего призыва, пишет РИА Новости.

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