Путин подписал указ о единовременной выплате служащим в ВС контрактникам 195 тысяч рублей

137

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту в вооруженных Силах РФ, получат единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны России), иным гражданам РФ, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", - говорится в документе.

Фото: ТАСС