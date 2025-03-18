Путин поддержал идею о перемирии на 30 дней

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Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявили в Кремле, сообщает "Газета.Ru".

Политики во время разговора подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Россия и США также договорились создать экспертные группы по украинскому урегулированию.

О чем еще говорили:

Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

В качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных.

Президенты условились начать переговоры для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.

Путин назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине полное прекращение военной помощи Киеву.

РФ гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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