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Путин поддержал идею о перемирии на 30 дней

18 марта 2025 22:02
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Россия и США также договорились создать экспертные группы по украинскому урегулированию.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявили в Кремле, сообщает "Газета.Ru".

Политики во время разговора подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Россия и США также договорились создать экспертные группы по украинскому урегулированию.

О чем еще говорили:

 Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175. 

 В качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военных.

 Президенты условились начать переговоры для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.

 Путин назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине полное прекращение военной помощи Киеву.

 РФ гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.

 Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

 

 

Фото:  freepik.com

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