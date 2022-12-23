Путин ответил на вопрос о переносе послания Федеральному собранию

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Перенос оглашения послания Федеральному собранию с 2022 на 2023 год объясняется динамикой текущих событий. Так на вопрос корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова ответил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Вопрос (...) в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — заявил президент.

По словам Путина, послание будет оглашено позже, но предпочел не уточнять дату. «Мы это сделаем в начале года», — сообщил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию в 2022 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер огласит послание в следующем году, добавив, что консультаций на этот счет с Конституционным судом у Путина не было, пишет Лента.