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Путин отметил, что всего в России удалось сохранить пять миллионов рабочих мест

22 апреля 2021 15:08
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Всесторонняя поддержка бизнеса в Самарской области позволила восстановить рынок труда.

Всесторонняя поддержка бизнеса в Самарской области позволила восстановить рынок труда. В ближайшее время в регионе появится более 10 900 рабочих мест.

Множество проектов будет реализовано уже в первой половине этого года. Они коснутся агропромышленного сектора, машиностроения, транспорта и логистики, обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в региональном Минэкономразвития не останутся без внимания такие сферы экономики, как производство строительных материалов, фармацевтика и медизделия, новые производства автокомпонентов. 

В своем ежегодном Послании Президент России Владимир Путин отметил, что всего в России удалось сохранить пять миллионов рабочих мест. Это сделали благодаря ответственному отношению бизнеса. 

«В прошлом году мы направили беспрецедентные средства на поддержку рынка труда. Сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Программа сработала именно потому, что бизнес сохранил ответственность. К сожалению, полностью избежать сокращений было невозможно, - отметил Владимир Путин. - Правительству поставлена задача восстановить рынок труда. Надо постараться решить эту проблему раньше, чем до конца года. Правительство будет поддерживать частную инициативу в создании рабочих мест. Поручаю правительству в течение месяца разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса».

Помощь малому и среднему бизнесу в условиях пандемии стала одной из главных задач правительства Самарской области. Все инструменты поддержки бизнеса, созданные федеральным центром в кризисный период, были положительно восприняты предпринимателями региона: предприятия из наиболее пострадавших отраслей получали положенные им субсидии, подавали заявки на льготные кредиты, оформляли кредитные каникулы. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса позволила экономике Самарской области справиться с пандемией. Всего в непростой год в регионе было создано порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Речь идет о таких отраслях экономики, как фармацевтика, производство автокомпонентов, электрооборудования, строительных материалов, в агропромышленном секторе, а также в банковской сфере. Если на конец 2020 года в региональной службе занятости заявлено 29 552 свободные вакансии, то по состоянию на 21 апреля их стало уже 42 258. 

«Поддержка Президентом российских производителей, таких как «ТЯЖМАШ», имеет огромное значение. Дополнительные меры поддержки модернизации производства, которое на нашем заводе активно продолжается уже не один год, повышение уровня квалификации кадрового состава позволит не только увеличить производительность труда, но и стать заводу «ТЯЖМАШ» еще более конкурентоспособным в освоении новых рынков  сбыта, -  отметил генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов.- «Благодаря принятым организационным решениям при участии губернатора Дмитрия Азарова, который неоднократно посещал наш завод в разгар пандемии, мы смогли избежать остановки производства, закончить этот сложный год с хорошими результатами, дополнительно создав более 200 рабочих мест». 

Более 2 млрд рублей в регионе было направлено на выплату субсидии на неотложные нужды. В апреле и мае пострадавшим предприятиям выплачивались суммы в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого штатного сотрудника. Эта мера в самый пик ограничительных мер помогла поддержать более 22 тысяч субъектов МСП, где трудится свыше 85 тысяч жителей Самарской области. 

На 11,2 млрд рублей были выданы кредиты под 2% на возобновление деятельности с возможностью последующего списания, при сохранении 90% сотрудников. При сохранении персонала на 80% и более, кредит и проценты спишут наполовину.  

Предприниматели региона активно использовали возможность оформить беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам. Региональные банки одобрили более 1 100 заявок на общую сумму 2,5 млрд рублей.   

Также предприятия из пострадавших сфер были освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Все остальные представители малого и среднего бизнеса могли оформить отсрочку по налогам и страховым взносам и арендным платежам, к тому же для отдельных отраслей она теперь действует до конца года. Эта мера позволила поддержать 38,8 тысяч малых и средних предприятий. 

Таким образом, в различных формах малое и среднее предпринимательство получило поддержку более, чем на 33 млрд. рублей.

 

Теги: бизнес поддержка Послание

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