Путин не планирует выступать с телеобращением после атаки БПЛА на Кремль

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого обращения специального не планируется", – ответил Песков на вопрос журналистов.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию президента РФ в Кремле. Оба дрона сбиты. При падении обломков никто не пострадал. Как сообщил пресс-секретарь президента, решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет, примут специалисты.

"Там опалены два медных листа, которые покрывают купол​, – сообщил Песков​ – Эти два медных листа будут заменены <...>. Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют", пишет Смотрим.