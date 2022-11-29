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Путин на Х Всероссийском съезде судей: права и свободы наших граждан незыблемы
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Путин на Х Всероссийском съезде судей: права и свободы наших граждан незыблемы

29 ноября 2022 17:15
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Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях.

Президент Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан России, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях.

"Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", — сказал глава государства.

Путин отметил, что от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей, поэтому так высоки требования, которые предъявляются к работе судов.

"На судей всегда смотрят особо внимательно. Понимаю, что соответствовать таким запросам общества непросто, ведь вы постоянно находитесь в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела, но вы обязаны сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний", — добавил он.

Судей он назвал ключевыми фигурами, от работы и нравственных установок которых зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране, доверие людей к судебной системе.

"Уверен, что наш судебный корпус будет всегда держать эту высокую планку", — сказал президент.

Он также обратил внимание на успехи в развитии судебной системы России: создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало, обновление законодательства о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важным шагом. Но и в дальнейшем следует добиваться повышения эффективности и доступности правосудия, считает президент.

Одной из задач, стоящих перед судейским сообществом, Путин назвал необходимость в максимально короткие сроки интегрировать в состав российской судебной системы новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, это очень серьезный объем работы.

Десятый Всероссийский съезд судей проходит в Государственном Кремлевском дворце.

 

Фото:   ТАСС

 

 

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