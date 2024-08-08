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Путин легализовал деятельность по добыче криптовалют

8 августа 2024 16:57
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Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

В России легализовали деятельность по добыче криптовалют, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Путин поднял вопрос регулирования криптовалют и цифровых активов на совещании по экономическим вопросам 17 июля. Он отметил, что проект с цифровым рублем был успешным, и уточнил, что важно «не упустить момент» и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными партнерами.

Майнеров обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. Заниматься майнингом смогут только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Кроме того, закон предполагает возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах. Юрлица и ИП, которые занимаются деятельностью в сфере электроэнергетики, не смогут заниматься майнингом. Реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, тоже запрещена.

Закон закрепил такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул», «организация обращения цифровой валюты», определил права и обязанности участников рынка добычи криптовалюты.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Путин Россия

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