Путин исключил Хаматову из попечительского совета фонда "Круг добра"

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Президент РФ Владимир Путин обновил состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра". Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, передает ТАСС.

Из состава этой структуры исключены четыре человека, в том числе актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

Новыми членами попечительского совета стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и прославленный хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Кроме того, указом установлено, что фонд будет продолжать помогать детям в течение одного года после достижения ими возраста 18 лет, в случае если до достижения указанного возраста они получали такую поддержку.

Путин ранее в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что полномочия "Круга добра" должны быть расширены для более эффективной помощи больным детям. Глава государства отметил, что средства на это имеются.

Фото: ТАСС