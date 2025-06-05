Путин и папа римский обсудили гуманитарную ситуацию на Украине

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Папа Римский Лев XIV и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Обсуждалась гуманитарная ситуация, необходимость оказания помощи там, где она нужна, продолжающиеся усилия по обмену пленными и ценность работы, которую кардинал Дзуппи проводит в этом направлении", - заявил Бруни.

В мае 2023 года предыдущий папа Римский Франциск поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами, пишет РИА Новости.