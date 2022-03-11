Путин: есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах

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Определенные позитивные сдвиги наблюдаются в переговорах России и Украины, которые идут практически ежедневно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу, передает ТАСС.

"Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее", - сказал Путин.

Делегации Москвы и Киева провели в Белоруссии уже три раунда переговоров, дата и место проведения четвертой встречи не определены. Ожидается, что она может состояться в ближайшее время.

Кроме того, в турецкой провинции Анталья в четверг, 10 марта, состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС