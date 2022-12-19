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Путин: экономика является приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии

19 декабря 2022 21:35
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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

Экономика является приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске, сообщают "Известия".

«Что касается экономики, то, как Александр Григорьевич и отметил, это наш приоритет. Поэтому мы должны сегодня подвести некоторые итоги и, если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали, чтобы поискать и добиться искомого результата», — сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

«Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», — добавил он.

Путин также отметил рост товарооборота РФ и Белоруссии. Он уточнил, что в 2021 году он достиг $38,5 млрд и вырос еще на 10% за 10 месяцев текущего года. По его словам, Москва и Минск могут выйти на товарооборот $40 млрд в 2022 году.

О запланированных на 19 декабря переговорах лидеров в Минске изначально сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Предполагается, что после обсуждения основных социально-экономических вопросов лидеры продолжат общение в формате «один на один». Позднее по итогам переговоров будут сделаны заявления и главы стран ответят на вопросы представителей СМИ.

 

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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