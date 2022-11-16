Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников

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Президент России Владимир Путин раскритиковал «пьющие кровь» банки, которые выдают небольшие кредиты пенсионерам, делая из них вечных должников. Глава государства указал 16 ноября, что эти случаи необходимо прекратить, в связи с чем призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить особое внимание этой проблеме, пишут "Известия".

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников. И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин в среду в ходе совещания с правительством РФ.

В ходе совещания Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан. По словам Решетникова, максимальный долг для проведения процедуры можно увеличить до 1 млн рублей, а минимальный снизить до 25 тыс.

20 октября «Известия» узнали, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25%. Так, например, в «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента. Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни».