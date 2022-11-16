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Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников

16 ноября 2022 20:18
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Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.

Президент России Владимир Путин раскритиковал «пьющие кровь» банки, которые выдают небольшие кредиты пенсионерам, делая из них вечных должников. Глава государства указал 16 ноября, что эти случаи необходимо прекратить, в связи с чем призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова уделить особое внимание этой проблеме, пишут "Известия".

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников. И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — сказал Путин в среду в ходе совещания с правительством РФ.

В ходе совещания Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан. По словам Решетникова, максимальный долг для проведения процедуры можно увеличить до 1 млн рублей, а минимальный снизить до 25 тыс.

20 октября «Известия» узнали, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25%. Так, например, в «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента. Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни».

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