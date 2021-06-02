Путин: 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет

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Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, передает ТАСС.

"Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", - сказал глава государства, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован.

Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.

Председатель правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова заверили, что документ уже скорректирован.

"Мы скорректировали эту позицию", - сказал Голикова.

"То есть теперь проект указа придет исправленный? Хорошо, отлично", - ответил Путин.

Фото из открытых ситочников