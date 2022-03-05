Пушилин сообщил о гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги

33

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в субботу о гибели в бою командира батальона "Спарта" Владимира Жоги, передает ТАСС.

"Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной "Воха", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам главы ДНР, Жога получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей. "Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь", - написал Пушилин.

"Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики, посмертно", - сообщил глава республики. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Батальона "Спарта" был создан в 2014 году, участвовал в боях за Славянск и Донецкий аэропорт. Первым командиром "Спарты" был Арсен Павлов, известный под боевым позывным "Моторола". Он был убит вечером 16 октября 2016 года в Донецке в подъезде дома, где он жил. Преступники заложили мощное взрывное устройство в лифте и привели его в действие, когда Павлов поднимался на свой этаж. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Арсена Павлова.