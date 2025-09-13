Проходит второй день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области

195

13 сентября в 8:00 свои двери вновь открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области.

В Кинеле в этом году впервые применена система ДЭГ - дистанционное электронное голосование. Заявки на такую форму волеизъявления подали почти 3000 людей.



Напомним, голосование - трехдневное: с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября работают 1390 избирательных участков.



В первый день выборов общественные наблюдатели приступили к мониторингу. Они контролируют все избирательные процессы: голосование в помещениях УИК, на дому, процедуры, обеспечивающие безопасность бюллетеней, подсчёт голосов и подведение итогов.



Голосование 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Избирательные участки в Самарской области открыты с 8:00 до 20:00, пишет Сова.