Программу переселения из аварийного жилья и модернизацию отрасли ЖКХ обсудили в Самаре на совещании с участием Сергея Степашина

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В пятницу, 6 мая 2022 года, Самарскую область посетил с рабочим визитом председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Фонд был образован в конце минувшего года путем реорганизации двух структур – Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Являясь правопреемником этих организаций, фонд оказывает содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивает мероприятия по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда и защищает права граждан - участников долевого строительства.

В Самаре Сергей Степашин вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым провел совещание, на котором обсудили комплекс вопросов, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, работой Фонда капремонта, внедрением энергоэффективных технологий, заменой лифтового оборудования, а также финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния. В совещании также приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, главы городских округов региона.

Сергей Степашин поблагодарил Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительство региона за совместную работу по всем направлениям деятельности.

«Хотел бы отметить, что по исполнению программы по переселению граждан из аварийного жилья Самарская область у нас никаких переживаний не вызывает. Несмотря на то, что область показала внушительную цифру тех граждан, которых нужно переселить, - это больше 24 тысяч человек, - у нас нет сомнений, что данные обязательства будут выполнены», - подчеркнул Сергей Степашин.

«Год назад Сергей Вадимович посещал Самарскую область, были достигнуты договоренности по целому ряду вопросов. Договорились, что фонд поддержит программу глубинной модернизации системы энергоснабжения в Жигулевске, и сегодня можно сказать, что мы уже исполнили обязательства по модернизации трех крупных котельных. Взаимодействуя с фондом, мы сталкиваемся с минимумом бюрократических процедур, видим заинтересованность и поддержку, с нашей стороны важно соблюдать процедуры, порядки отбора, тут наша команда работает достаточно эффективно. Благодарю за Ваш визит и возможность обсудить наиболее острые вопросы», - сказал Виктор Кудряшов.

Говоря о программе переселения из аварийного жилья, председатель Правительства Самарской области обратился к главам городов с призывом активнее вести работу по заключению контрактов на покупку жилья. «Коллеги, есть все необходимые условия для заключения контрактов: пересмотрена нормативная стоимость квадратного метра, есть возможность заключать контракт с единственным поставщиком, выплачивать аванс в размере 70% от стоимости контракта. Перед нами стоит задача расселить более 24 тысяч человек не до конца 2025 года, а гораздо раньше – уже в 2024 году», - обозначил приоритет Виктор Кудряшов.

Александр Мордвинов доложил о том, как реализуются проекты по энергоэффективному ремонту многоквартирных домов, собственники которых сформировали фонд капитального ремонта на специальном счете. Такой ремонт предполагает, в частности, установку оборудования, позволяющего регулировать температуру воздуха и объем тепловой энергии и квартире в зависимости от погоды. В 2021 году такой ремонт был выполнен в четырех домах, в этом работы идут уже на 28 объектах. Результатом применения энергоэффективных технологий становится экономия ресурсов - от 27 до 35% - и экономия жителей домов при оплате за отопление (не менее 25%).

Обсудили участники совещания и проблему средств, аккумулированных на спецсчетах. Закон позволяет жильцам многоквартирных домов выбрать – оплачивать взносы в Фонд капитального ремонта или создавать отдельный спецсчет для своего дома. Домов, которые использовали средства «по назначению», крайне мало, в основном финансовые ресурсы просто лежат на счетах. Сергей Степашин призвал министерство энергетики работать с гражданами, разъяснять необходимость своевременно и эффективно использовать средства для ремонта общего имущества домов, особенно сейчас, в условиях роста цен на строительные материалы.

Одним из важнейших вопросов стало обновление лифтового хозяйства. Рассматриваются различные варианты масштабной замены лифтов - с использованием средств областного бюджета и кредитных ресурсов.

«Если у нас появится возможность привлечь средства фонда для субсидирования кредитной ставки на условиях софинансирования, мы сможем за 5-6 лет решить этот вопрос», - отметил Виктор Кудряшов. Сергей Степашин отметил, что фонд не останется в стороне.

Александр Мордвинов сообщил о пяти новых крупных проектах модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда национального благосостояния. Процедура отбора таких проектов также была организована Фондом развития территорий. Работы начнутся уже в текущем году, на их финансирование направляется около 3,3 миллиарда рублей. Это строительство котельной в Куйбышевском районе Самары, реконструкция семи теплотрасс в областном центре, модернизация насосных станций водозабора «Соцгородской», модернизация трех котельных в Жигулевске и комплекс объектов водоснабжения в Красноармейском районе.

«В Самарской области уже строятся и ремонтируются дома по энергоэффективным технологиям, успешно реализуются проекты, связанные с модернизацией объектов жилищно-коммунального хозяйства. Я посчитал, благодаря модернизации объектов ЖКХ, о которых говорил в докладе министр, 350 тысяч жителей области почувствуют улучшения: тепло, вода, - все будет подаваться без сбоев. Будем помогать людям», - отметил в завершение Сергей Степашин.

«У нас выстроено тесное эффективное взаимодействие с фондом, это позволяет нам решать самые сложные вопросы. Если говорить о переселении из ветхого и аварийного жилья, то благодаря поддержке фонда мы получим более 11 миллиардов рублей, что позволит нам расселить людей из 385 тысяч квадратных метров жилья. Это колоссальные объемы, мы взяли на себя обязательство выполнить эту программу досрочно, и я уверен, что мы с этим справимся. Рассчитываем и впредь на поддержку фонда, в том числе в реализации важных проектов развития коммунальной инфраструктуры», - резюмировал Виктор Кудряшов.