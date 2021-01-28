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Профсоюзы Самарской области: "Проблемы нужно решать путем конструктивного диалога, а не с помощью провокаций"

28 января 2021 18:33
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Областной союз "Федерации профсоюзов Самарской области" выразил свое отношение к несанкционированным акциям 23 января.

Областной союз "Федерации профсоюзов Самарской области" выразил свое отношение к несанкционированным акциям 23 января. Члены союза осудили провокаторов, которые вовлекли в подобные шествия детей.

По словам председателя Союза Дмитрия Колесникова, любые несогласованные массовые мероприятия сейчас опасны. В первую очередь из-за пандемии коронавируса.

- В течение года мы предпринимали все необходимые меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих родных и близких. И только сейчас мы начали выходить на плато, только сейчас начала улучшаться ситуация с заболеваемостью. Уже есть осторожный оптимизм – некоторые города начинают ослаблять режим ограничений. А эти несанкционированные мероприятия, наоборот, направлены к возврату, к тому, чтобы создать дополнительную работу нашим медикам, которые очень устали в этот период, - отметил глава общественного объединения.

То, что организаторы этих акций выставляют детей на первую линию, вызывает только осуждение, говорит Дмитрий Колесников. По мнению членов профсоюзов, это очень низкий поступок, политики, которые подобным занимаются, недостойны ни уважения, ни внимания.

- Тем, кто принимает участие в несогласованных мероприятиях, мы бы посоветовали сначала внимательно разобраться не в той информации, которая им подается в соцсетях, а в фактах. И понять, не обманывают ли их, не вводят ли в заблуждение в силу их небольшого возраста и отсутствия жизненного опыта. Хочу обратиться к родителям: внимательнее следите за своими детьми, потому что потом это может стать большой бедой и проблемой, - добавил Дмитрий Колесников.

Председатель областного союза "Федерации профсоюзов Самарской области" призвал всех жителей региона объединиться и не создавать дополнительных точек напряжения.

- Я думаю, Самарская область должна стать примером для всей России. Мы всегда отличались очень мирным характером. Наш край – многонациональный, но никогда у нас не было ни национальных конфликтов, ни других распрей. Мы сможем, уверен, спокойно решить все возникающие проблемы путем нормального, адекватного, конструктивного диалога, - резюмировал общественник, передает sova.info.

 

 Фото: sova.info

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Комментарии

Политика региона
28 января 2021  18:33
Областной союз "Федерации профсоюзов Самарской области" выразил свое отношение к несанкционированным акциям 23 января.
Профсоюзы Самарской области: "Проблемы нужно решать путем конструктивного диалога, а не с помощью провокаций"
Областной союз "Федерации профсоюзов Самарской области" выразил свое отношение к несанкционированным акциям 23 января. Политика региона
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