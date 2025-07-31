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Профориентация в действии: как знакомство с предприятиями меняет будущее молодёжи

31 июля 2025 17:39
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Проект «Моя карьера с «Единой Россией» ориентирован, в том числе, на молодых специалистов и старшеклассников, выбирающих профессию.

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» ориентирован, в том числе, на молодых специалистов и старшеклассников, выбирающих профессию. Благодаря проекту в Самарском регионе регулярно проходят профориентационные туры, во время которых молодёжь посещает предприятия региона.

Сегодня вместо школьников на экскурсии побывали члены общественного совета партпроекта, в составе которого -   представители кадровых служб региона, профильных министерств и ведомств, депутаты, лидеры молодёжных и студенческих объединений. Профтур проходил на производственной площадке  группы компаний «Волгаэнергопром» - лидера в отрасли сварочных технологий, автоматизации и роботизации производства, а также автономного и резервного энергоснабжения.

Вот уже почти 20 лет «Волгаэнергопром» видит свою миссию в надёжном обеспечении любого сегмента рынка только лучшим оборудованием. В списке достижений  холдинга -  более 2500 реализованных проектов и сотрудничество с ведущими мировыми производителями сварочного и энергетического оборудования, поделился с гостями генеральный директор и учредитель компании «Волгаэнергопром» Александр Исайкин.

«Мы являемся ведущей компанией инжиниринга в области строительства трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов», - подчеркнул он.

Оставаться в лидерах компании помогает активная работа с ведущими вузами региона и программа практической адаптации молодых  специалистов, которая внедрена  на предприятии.  

Производственно-инжиниринговая компания «Тесвел» входит в ГК «Волгаэнергопром» и активно развивает направление автоматизации и роботизации производства. Здесь уже сформирована сильная команда профессионалов, которые предлагают клиентам решения, способные кардинально улучшить качество выпускаемой продукции и производительность самого предприятия, об этом рассказал директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский.

«Мы, в принципе, решаем задачи по поставке комплектующих, узлов, элементов каких-то для роботов, для роботизированных комплексов и для любого оборудования. Задачи наших заказчиков мы стараемся выполнять комплексно.  И если мы в начале своей деятельности фокусировались на производстве отдельных каких-то ячеек  - роботизированных, автоматизированных, то теперь наша цель -  это производство технологических линий, установок, либо полных цехов под ключ», - отметил он.

«Мы не фокусируемся на чем-то одном, мы идём «широким фронтом»,  постоянно расширяя «портфель заказов», Это позволяет нам стабилизировать наш бизнес», - поделился секретом успеха Моршанский.

После экскурсии по предприятию и знакомства с основными производственными узлами компании    координатор федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова и председатель общественного совета федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области, председатель комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов провели заседание общественного совета партпроекта.

Это предприятие - одно из самых активных в регионе в части  проведении мероприятий в сфере труда и занятости, отметила региональный министр.

Она напомнила о том, что сейчас полностью переформатирован подход в сфере занятости и одним из приоритетных направлений является маршрутизация карьеры выпускников.

«Наша цель - чтобы ребёнок сразу понимал, куда он хочет пойти,  понимал, какие шаги нужно сделать для того, чтобы выбрать определённую профессию и попасть на выбранное предприятия.  Здесь очень активную роль играют специалисты -  профессиональные консультанты, как с нашей стороны, так и со стороны Министерства образования», - пояснила Ольга Фурсова.

Она рассказала о совместном пилотном проекте  с министерством образования по профориентации выпускников СПО и выпускников школы.  И одно из самых важных направлений - как раз проведение профтуров.

Координатор федерального партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области Ольга Фурсова уверена: «Когда ты сам посетил предприятие, увидел его технологические возможности - это совершенно другое.  Поэтому такие профориентационные туры организуются со школьниками старших классов, и  многие уже посетили это предприятие и сделали свой выбор в его пользу. Я думаю, что и всем нам сегодня было очень интересно посмотреть на возможности, которые сейчас открывает робототехника».

Председатель общественного совета партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов отметил, что такие профориентационные туры он бы рекомендовал проходить не только студентам профильных специальностей, но и студентам медианаправлений, таких как журналистика и PR в целях информирования и популяризации отечественного программного продукта и производителя, который не уступает западным аналогам, и даже превосходит их по ряду показателей.

Напомним, что партийный проект «Моя карьера в Единой Россией» – часть большого направления народной программы партии, посвящённого трудоустройству. Он содействует жителям Самарской области, в первую очередь, молодёжи в профориентации, дополнительном образовании и  трудоустройстве, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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