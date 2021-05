Признанная нежелательной на территории РФ "Открытая Россия" объявила о самоликвидаци

48

Организация "Открытая Россия"* прекращает деятельность в России, заявил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров, передает РИА Новости.

"Все члены "Открытки"* исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования", — приводятся слова Пивоварова в публикации.

В Кремле не считают решение "Открытой России"* зачисткой политического поля. Там также отметили, что оно — богатое и многогранное.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).

Эти созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского структуры, по мнению ведомства, осуществляют в стране "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС / РИА Новости