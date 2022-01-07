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Президент Казахстана Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам

7 января 2022 20:11
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По словам президента, власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения, передает ТАСС.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в пятницу в обращении к народу страны.

Также президент заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.

При этом он отметил, что речь идет о бандитах "как местных, так и иностранных". "Поэтому их надо уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка готовы к выполнению данной задачи", - заявил казахстанский лидер.

Президент считает, что Казахстан проспал нападение террористов. "Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что в Алма-Ате совершали нападения порядка 20 тыс. бандитов. "Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", - добавил он.

Президент сообщил, что помимо боевиков действовали "натренированные на идеологические диверсии" и "способные на манипуляции настроениями людей" специалисты, которые умело используют информационное пространство, распространяя ложные данные. "Похоже, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт", - отметил Токаев. Он уточнил, что Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура начали разбирательство по этой ситуации.

По его словам, действия властей Казахстана не направлены против прав и свобод человека. "Закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны, - сказал он. - Это вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человека".

Также президент сообщил, что все требования протестующих, выдвинутые в мирной форме, услышаны властью. "В результате диалога достигнут компромисс. Выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам", - сказал он.

 

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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