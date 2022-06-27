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Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»

27 июня 2022 21:38
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Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Сегодня, 27 июня, Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. На встрече обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества и реализация проектов, имеющих важное значение для социально – экономического развития Самарской области.

В совещании также принимали участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, торговый представитель России в Республике Беларусь Юрий Золотарев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, члены кабинета министров Самарской области и Совета министров Республики Беларусь.

Напомним, ранее сегодня Дмитрий Азаров обсудил с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко стратегические вопросы развития партнерства двух стран. Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси наращивать темпы сотрудничества с Самарской областью и расширять сферы деятельности.

На встрече с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко Дмитрий Азаров обсудил конкретные проекты для совместной реализации и точки роста по укреплению дальнейшего взаимодействия.
«В торгово – экономическом, научном – техническом, гуманитарном сотрудничестве результаты очень неплохие. Радует, что программа вашего визита насыщенная. Самое главное - это предметно рассмотреть резервы для наращивания нашего взаимодействия, те ниши, которые необходимо «раскачать», чтобы полностью задействовать все резервы. Самарская область - один из самых промышленно развитых регионов в России. Кооперация, взаимные поставки, замещение продукции недружественных бывших партнеров – все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости», - сказал Роман Головченко.

Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Премьер-министр отметил, что Республика Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Самарской областью по целому ряду растущих направлений, например, в машиностроительной продукции, строительной сфере, электротранспорте, науке и образовании, сельском хозяйстве. «У вас реализуется масштабная программа по развитию сельского хозяйства с упором на техническую и технологическую модернизацию комплекса. Здесь есть потенциал для роста», - особо подчеркнул Роман Головченко.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что визиту делегации Самарской области в Республику Беларусь предшествовала большая предварительная работа с тем, чтобы уже на рабочих встречах принимались четкие решения. «Мы приехали с конкретными намерениями. Надеюсь, что тот потенциал, который мы уже создали по нашему сотрудничеству, о котором говорил и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, мы вместе сможем реализовать», - сказал Глава Самарской области.

Дмитрий Азаров добавил, что в Республику Беларусь в составе делегации приехали представители самарского бизнеса: «В рамках их визита уже есть определенность о подписании 4 соглашений о сотрудничестве между предприятиями».

По мнению Губернатора Самарской области, одним из мощнейших драйверов развития торгово-экономического сотрудничества региона с Республикой Беларусь станет мост через Волгу и трасса в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». «Это очень удобная логистическая площадка и оптимальная географическая точка для продвижения продукции белорусских компаний на российский рынок и рынок Средней Азии», - сказал Губернатор, уточнив, что белорусским компаниям могут быть интересны возможности собой экономической зоны «Тольятти», индустриальных парков и крупных логистических центров, расположенных в регионе.

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Роман Головченко обсудили целый ряд других проектов и вопросов. В частности, Глава региона заявил о готовности региона заключить крупные сделки с предприятиями Беларуси в рамках реализации масштабной программы замены лифтового оборудования в жилых домах Самарской области, перспективах взаимодействия по приобретению пассажирского транспорта. Также внимание на встрече было уделено сотрудничеству в сфере поставок автокомпонентов для нужд АВТОВАЗа.

Кроме того, рассматривались вопросы взаимопоставок сельскохозяйственной техники, экспорта продукции сельскохозяйственной и пищевой промышленности, развитие ярмарочной торговли, возобновление прямого авиасообщения между Минском и Самарой, перспективы сотрудничества в рамках проекта НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», взаимодействие в сфере молодежной политики, туризма, здравоохранения и культуры.

 

Фото:   проесс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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