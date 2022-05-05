Премьер-министр Израиля принял извинения президента Путина за слова Лаврова о Гитлере

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в эфире итальянского телеканала Rete-4 1 мая. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

Беннет и Путин в ходе телефонного разговора "обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова", говорится в заявлении. "Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - добавили в канцелярии. Кроме того, "премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль", добавили в ведомстве Беннета.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником - Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.

Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть "нацификации", так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали большой резонанс во многих странах.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС