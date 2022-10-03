Премьер Франции заявила о необходимости считаться с Россией

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Россия является крупной державой, которую нельзя игнорировать, и будет оставаться такой после украинского конфликта. Об этом 3 октября заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая на заседании Национального собрания Франции в ходе дебатов по Украине, пишут "Известия".

По словам политика, после завершения конфликта на Украине жизнь продолжится.

«В этом мире Украина сохранится и будет хозяином своей территории. Россия также будет. Она является и будет оставаться крупной державой. Она по-прежнему будет нашим соседом, которого мы не можем игнорировать. Будущее будет писаться за столом переговоров, а не на поле боя», — сказала Борн в эфире телеканала BFM TV.

Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, добавила французский премьер.

Также Борн добавила, что конфликт будет продолжительным, а Франция будет помогать Украине так долго, как это будет необходимо. При этом Франция «сделает цену конфликта невыносимой для России», подчеркнула она, добавив, что антироссийские санкции действуют.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier/"Известия"