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Председатель Совета ветеранов Самары о Навальном: "В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека"

10 февраля 2021 19:09
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В эти дни продолжается суд по поводу оскорбления Навальным участника ВОВ Игната Артеменко.

Председатель Совета ветеранов Самары Владимир Пронин прокомментировал ситуацию с опальным блогером Алексеем Навальным. 

В эти дни продолжается суд по поводу оскорбления им участника ВОВ Игната Артеменко. Возмущение в обществе нарастает, так как сторонники Навального с новой силой обливают грязью ветерана. Однако реальные факты перевешивают клевету.

Как ранее писала sova.info, сторонники Навального распространяют ложные сведения - якобы Игнат Артеменко не является участником боевых действий времён Великой Отечественной войны. Но факты говорят об обратном.

Из архивных документов следует, что с 1943 года (ему было 15 лет) Артеменко воевал в партизанском отряде, чуть позже был призван в Красную армию, служил стрелком, затем разведчиком. В боях при форсировании реки Одер получил осколочное ранение. После лечения стал служить в хозяйственных и ремонтных подразделениях.

Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Пронин высказался об этом от лица всех ветеранов Самары.

- В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека. Люди всегда с уважением и благодарностью относились к ветеранам. К тем, кто восстановил нашу страну после полной разрухи. Благодаря им родились новые поколения. В живых остались единицы участников Великой Отечественной войны, которые прошли через весь ужас того времени. Все ветераны Самары соболезнуют Игнату Сергеевичу. Навальный и его сторонники недостойны жить в нашей стране, - считает Владимир Пронин, передает sova.info.

 

 Фото: "Офицеры России"

 

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Комментарии

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10 февраля 2021  19:34
Неповиновение будет грозить нарушителям штрафом в размере 2–4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей) или же административным арестом на срок до 15 суток.
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Неповиновение будет грозить нарушителям штрафом в размере 2–4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей) или же административным арестом на срок до 15 суток. Политика региона
47
10 февраля 2021  19:09
В эти дни продолжается суд по поводу оскорбления Навальным участника ВОВ Игната Артеменко.
Председатель Совета ветеранов Самары о Навальном: "В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека"
В эти дни продолжается суд по поводу оскорбления Навальным участника ВОВ Игната Артеменко. Политика региона
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