Председатель Совета ветеранов Самары о Навальном: "В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека"

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Председатель Совета ветеранов Самары Владимир Пронин прокомментировал ситуацию с опальным блогером Алексеем Навальным.

В эти дни продолжается суд по поводу оскорбления им участника ВОВ Игната Артеменко. Возмущение в обществе нарастает, так как сторонники Навального с новой силой обливают грязью ветерана. Однако реальные факты перевешивают клевету.

Как ранее писала sova.info, сторонники Навального распространяют ложные сведения - якобы Игнат Артеменко не является участником боевых действий времён Великой Отечественной войны. Но факты говорят об обратном.



Из архивных документов следует, что с 1943 года (ему было 15 лет) Артеменко воевал в партизанском отряде, чуть позже был призван в Красную армию, служил стрелком, затем разведчиком. В боях при форсировании реки Одер получил осколочное ранение. После лечения стал служить в хозяйственных и ремонтных подразделениях.



Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Пронин высказался об этом от лица всех ветеранов Самары.

- В нашей стране не должно быть людей, способных так оскорбить пожилого человека. Люди всегда с уважением и благодарностью относились к ветеранам. К тем, кто восстановил нашу страну после полной разрухи. Благодаря им родились новые поколения. В живых остались единицы участников Великой Отечественной войны, которые прошли через весь ужас того времени. Все ветераны Самары соболезнуют Игнату Сергеевичу. Навальный и его сторонники недостойны жить в нашей стране, - считает Владимир Пронин, передает sova.info.

Фото: "Офицеры России"