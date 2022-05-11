Правительство России создало условия для запуска программы "Дальневосточный квартал"

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территорий опережающего развития "Приамурская" и "Камчатка". В их состав включены земельные участки в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском, где будут построены новые жилые кварталы, передает ТАСС.

"Принятое решение позволит создать условия для запуска программы "Дальневосточный квартал" в Амурской области и на Камчатке. <...> Появление "дальневосточных кварталов" в Приамурье и на Камчатке станет примером создания новой комфортной городской среды и обеспечит жителей этих городов качественным жильем", - сообщается в среду на сайте правительства.

В столице Приамурья построят крупный комплекс на площади более 96 га, работы будут идти с 2022 по 2030 год. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 48,4 млрд рублей. Его окончательные технико-экономические параметры станут известны после конкурсного отбора компании-застройщика.

В Петропавловске-Камчатском появится жилой квартал на участке площадью 16 га, его будут возводить с 2022 по 2026 год. Объем инвестиций может составить не менее 9,5 млрд рублей, девелопера, который определит окончательные параметры проекта, также выберут по конкурсу.

"Реализация программы "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке", - уточняется в сообщении.

ото: pixabay