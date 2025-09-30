Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора

137

Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Среди ключевых тем – дополнительная поддержка многодетных семей, начало отопительного сезона, а также развитие туризма.

Перед тем, как перейти к основным вопросам повестки совещания, глава региона заявил о реорганизации структуры областного правительства. «Мы это делаем по согласованию и во взаимодействии с депутатским корпусом Самарской губернской думы, – акцентировал Вячеслав Федорищев. – В новой структуре будет 4 заместителя губернатора Самарской области, вместо вице-губернаторов».

Будет введена должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Самарской области. Как отметил Вячеслав Федорищев, на эту должность по согласованию с региональным парламентом будет назначен действующий член правительства.

Также будет определен еще один первый заместитель губернатора Самарской области. Он будет курировать экономический блок. Им станет один из действующих на сегодняшний день вице-губернаторов. Его кандидатуру также представят на утверждение депутатов губернской думы.

Еще один заместитель главы региона будет руководить администрацией губернатора. Ее возглавит «один из действующих коллег в правительстве области».

И четвертый заместитель губернатора будет курировать внутреннюю политику региона. «Будет назначен один из действующих заместителей председателя правительства Самарской области», – добавил руководитель области.

Кроме того, заместители губернатора – о чем часто говорилось на совещаниях – должны стать членами правительства Самарской области. Планируется, что в состав войдут и главы трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. Этот вопрос будет дополнительно проработан.

Вячеслав Федорищев дал понять, что правительство региона – это самостоятельный орган управления. Но принятие решений должно быть под постоянным контролем губернатора, который отвечает за его работу в целом.

Ожидается, что полностью обновленная структура правительства Самарской области будет сформирована в следующем году – глава региона обозначил предварительную дату: 15 сентября.

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области.