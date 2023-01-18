Правительство РФ не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

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Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем, соответствующий отзыв разместили в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.

"Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным", — сообщается в документе.

Как передает ТАСС, в отзыве правительства отмечается, что в 2022 году 31 декабря был выходным днем, в 2023 году он также будет выходным. "Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учетом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнерства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", - говорится в документе. В кабмине напомнили, что ранее решения по такому переносу уже принимались, в частности, постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2018 году", когда выходной день был перенесен с субботы, 29 декабря 2018 г. на понедельник, 31 декабря этого же года.

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