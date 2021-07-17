Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев

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В правительстве Самарской области произошли кадровые рокировки. Должность руководителя администрации губернатора стала вакантной.

— В связи с переходом на новую работу пост вице-губернатора покинул Владимир Терентьев, — сообщили в региональном правительстве.

В какую структуру переходит Владимир Николаевич, пока не известно. Должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора он занимал ровно год.

Владимир Терентьев родился 13 декабря 1976 года. В 1999 году окончил Самарский государственный университет, а в 2002 году — Московский экономико-финансовый институт. За более чем 20 лет сделал карьеру от замначальника техотдела Агентства вооруженной охраны до высокопоставленного чиновника сначала мэрии Самары, а потом и правительства области, пишет 63.ру.

Фото: правительство Самарской области