Посол РФ в Германии надеется на возвращение к работе по «Северному потоку-2»

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Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что со временем работа по «Северному потоку-2» возобновится. Он напомнил, что проект завершен и газопровод может начать поставлять топливо в ФРГ.

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь»,— сказал господин Нечаев в программе «Соловьев Live». Трансляция велась «ВКонтакте».

Посол отметил, что при реализации строительства газопровода было «закопано немало миллиардов». Он отметил, что это не только российские деньги, но и средства фирм Германии и Италии. По мнению господина Нечаева, в ФРГ есть «политический заказ никак не пользоваться газом из России». Он считает, что это приведет к росту цен.

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2» на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР. США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его руководства. Отвечая на санкции, введенные после начала военной операции на Украине, Россия ввела ограничения против 31 западной кампании. Это фактически привело к поэтапному введению эмбарго на поставки газа в Евросоюз, пишет Коммерсантъ.