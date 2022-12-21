Послания президента Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет

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Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как стало известно изданию, «предподготовка» к выступлению велась, однако до масштабной работы над текстом в администрации президента дело не дошло. Собеседник «Ъ» пояснил, что Кремль намерен на 2023 год, до прояснения обстановки в специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что послание парламенту может состояться в следующем году. Он также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.